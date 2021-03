Scemi da Matrimonio, il nuovo programma in onda da mercoledì 17 marzo su Tv8 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scemi da Matrimonio, ecco come funziona il nuovo programma in onda mercoledì 17 marzo 2021 alle 23:40 su Tv8. Da mercoledì 17 marzo 2021, su TV8 debutta un nuovo programma in seconda serata. Si tratta di Scemi da Matrimonio, con Mitch Dj co-conduttore radiofonico, autore e inviato televisivo, e Gibba, un pioniere degli scherzi radiofonici che organizzeranno scherzi nei matrimoni. L’appuntamento è alle 23:40 circa su TV8, dopo la conclusione di Italia’s Got Talent. Prodotto da Star-M, Scemi da Matrimonio va in onda, in prima visione assoluta, su TV8, dal 17 marzo. Lo show sarà composto ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 17 marzo 2021)da, ecco come funziona ilin172021 alle 23:40 su Tv8. Da172021, su TV8 debutta unin secserata. Si tratta dida, con Mitch Dj co-conduttore radiofonico, autore e inviato televisivo, e Gibba, un pioniere degli scherzi radiofonici che organizzeranno scherzi nei matrimoni. L’appuntamento è alle 23:40 circa su TV8, dopo la conclusione di Italia’s Got Talent. Prodotto da Star-M,dava in, in prima visione assoluta, su TV8, dal 17. Lo show sarà composto ...

Advertising

SerieTvserie : Scemi da Matrimonio, Mitch Dj: “Su Tv8 faccio incaxxare gli sposi! Gli scherzi in tv funzionano ancora” - tvblogit : Scemi da Matrimonio, Mitch Dj: “Su Tv8 faccio incaxxare gli sposi! Gli scherzi in tv funzionano ancora” - tvblogit : Su @TV8it domani arriva un nuovo programma di scherzi, #ScemiDaMatrimonio ?????????? Ecco l'intervista di #TvBlog a… - SMSNEWSOFFICIAL : Scemi da Matrimonio va in onda, in prima visione assoluta, su TV8, dal 17 marzo, in sei puntate, ogni mercoledì, in… - Dtti_digitale : Le nozze rappresentano il giorno più bello nella vita di una coppia. Ma come la prenderebbero gli sposi se il loro… -