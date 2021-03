Sassuolo, Magnanelli: “Brutto colpo perdere così. La società merita altro” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sconfitta contro il Torino apre interrogativi e dubbi in casa Sassuolo. La salvezza è un obiettivo ormai centrato, ma qualche perplessità sul possibile salto di qualità permane. I neroverdi di De Zerbi restano in ottava posizione.caption id="attachment 1059483" align="alignnone" width="3000" Fabian Ruiz Magnanelli, getty images/captionRIFLESSIONETocca a Francesco Magnanelli commentare il momento difficile ai microfoni di Sky Sport: "E' stato un Brutto colpo. Avevamo preparato la partita in un determinato modo. Era una gara da chiudere. Sapevamo quanto era importante per noi e per loro. E' un Brutto colpo al di là dei pensieri che si possono fare. Siamo d'accordo col mister. Se vogliamo crescere, dobbiamo diventare ancora più forti e ambire a qualcosa in più. Sotto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sconfitta contro il Torino apre interrogativi e dubbi in casa. La salvezza è un obiettivo ormai centrato, ma qualche perplessità sul possibile salto di qualità permane. I neroverdi di De Zerbi restano in ottava posizione.caption id="attachment 1059483" align="alignnone" width="3000" Fabian Ruiz, getty images/captionRIFLESSIONETocca a Francescocommentare il momento difficile ai microfoni di Sky Sport: "E' stato un. Avevamo preparato la partita in un determinato modo. Era una gara da chiudere. Sapevamo quanto era importante per noi e per loro. E' unal di là dei pensieri che si possono fare. Siamo d'accordo col mister. Se vogliamo crescere, dobbiamo diventare ancora più forti e ambire a qualcosa in più. Sotto ...

