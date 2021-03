Sassuolo, Carnevali: «Speriamo di riuscire a fare il salto di qualità» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovanni Carnevali ha parlato prima di Torino-Sassuolo Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match in casa del Torino. «Siamo in una buona posizione di classifica, ma affrontiamo una squadra forte. Magari oggi possiamo riuscire a fare quel piccolo saltino di qualità che ci è sempre mancato in queste situazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovanniha parlato prima di Torino-Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match in casa del Torino. «Siamo in una buona posizione di classifica, ma affrontiamo una squadra forte. Magari oggi possiamoquel piccolo saltino diche ci è sempre mancato in queste situazioni». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportface2016 : #TorinoSassuolo, #Carnevali: 'Prova di maturità per noi, vogliamo fare un salto di qualità' - MPAPA090 : RT @Ilarioforjuve: Qualcuno mi spiega come mai #InterSassuolo si gioca sabato anziché domenica visto che il #Sassuolo il mercoledì prima re… - ALDOHANS6 : RT @Ilarioforjuve: Qualcuno mi spiega come mai #InterSassuolo si gioca sabato anziché domenica visto che il #Sassuolo il mercoledì prima re… - MrZaza_ : RT @Ilarioforjuve: Qualcuno mi spiega come mai #InterSassuolo si gioca sabato anziché domenica visto che il #Sassuolo il mercoledì prima re… - MGBasolu : RT @Ilarioforjuve: Qualcuno mi spiega come mai #InterSassuolo si gioca sabato anziché domenica visto che il #Sassuolo il mercoledì prima re… -