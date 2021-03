Sarri torna al Napoli? L’ex medico De Nicola chiude la porta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’allenatore Maurizionon è riuscito a garantirsi la conferma sulla panchina della Juventus, nonostante la vittoria dello scudetto. Il tecnico ha pagato il rapporto non idilliaco con i calciatori e con la dirigenza e adesso aspetta una chiamata da parte delle squadre del campionato di Serie A. L’intenzione sembra quella di aspettare la prossima stagione e iniziare una nuova avventura con tutta la preparazione pre-campionato, subentrare a campionato in corso non è quasi mai una scelta vantaggiosa. Continuano a circolare voci su un possibile ritorno a, ma la situazione non sembra caldissima.Desulle voci suFoto di Alessandro Di Marco / AnsaLe voci su un possibile ritorno di Maurizionon sembrano ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarri torna

La Gazzetta dello Sport mette nero su bianco le varie ipotesi riguardo il nuovo tecnico azzurro 2021/2022. Ritorna in voga il nomedi moda in casa Napoli il nome di Maurizio, molto corteggiato dal patron azzurro. A fine stagione con un'altissima probabilità Gattuso non sarà più alla guida tecnica del club ...Il calcio italianoad essere interessante . D'altra parte è condivisibile il fastidio degli ... Vince il primo scudetto e la Supercoppa con Allegri, poi l'anno scorso con, e quest'anno ...Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin è tornata a parlare dell'avventura di Maurizio Sarri alla Juventus: "Sarri non aveva feeling con la squadra ...NAPOLI - "Non credo a un ritorno di Sarri al Napoli, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono. E’ questo il motivo per il quale non sono t ...