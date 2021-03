Sardegna in zona bianca, la nuova ordinanza di Solinas sulle seconde case (Di giovedì 18 marzo 2021) Sardegna in zona bianca, l’ordinanza di Solinas: “Arrivi autorizzati solo per i residenti o comprovate esigenze lavorative”. CAGLIARI – nuova ordinanza da parte del governatore Solinas per conservare la zona bianca in Sardegna. Il presidente della Regione ha ceduto alla pressione della maggior parte dei sindaci e ha chiuso all’arrivo di possibili turisti nel periodo pasquale. Vietato, quindi, l’arrivo a tutte le persone non residenti in Regione. Inoltre, il governatore ha disposto anche maggiori controlli per il tracciamento nei porti e negli aeroporti. L’ordinanza L’ordinanza è stata firmata dal governatore Solinas nella serata di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021)in, l’di: “Arrivi autorizzati solo per i residenti o comprovate esigenze lavorative”. CAGLIARI –da parte del governatoreper conservare lain. Il presidente della Regione ha ceduto alla pressione della maggior parte dei sindaci e ha chiuso all’arrivo di possibili turisti nel periodo pasquale. Vietato, quindi, l’arrivo a tutte le persone non residenti in Regione. Inoltre, il governatore ha disposto anche maggiori controlli per il tracciamento nei porti e negli aeroporti. L’L’è stata firmata dal governatorenella serata di ...

