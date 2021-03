Sarai torna a far battere i cuori degli ascoltatori a ritmo della sua musica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la sua voce potente, ricca di colori e sfumature Soul, la talentuosa cantautrice : “Ci hai perso tu” (The Bluestone Records/Believe Digital) è il suo singolo di debutto solista, disponibile in tutti i digital stores. Il brano, scritto dalla stessa artista durante la sua permanenza nella vivacissima Repubblica Dominicana, è il primo in lingua italiana ed è il frutto di una delusione d’amore, una delusione che, invece di trasformarsi in una ballad malinconica e strappalacrime, fa centro con un ritmo incalzante, che trasforma la rabbia in grinta e la frustrazione in carburante per ricominciare a vivere. «Ci hai perso tu – dichiara Sarai – è una canzone che ho scritto durante l’anno che ho vissuto nella Repubblica Domincana. Racconta una relazione finita, che faticavo ad accettare come tale. Scriverla mi ha aiutato ad “aprire gli occhi”, a ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la sua voce potente, ricca di colori e sfumature Soul, la talentuosa cantautrice : “Ci hai perso tu” (The Bluestone Records/Believe Digital) è il suo singolo di debutto solista, disponibile in tutti i digital stores. Il brano, scritto dalla stessa artista durante la sua permanenza nella vivacissima Repubblica Dominicana, è il primo in lingua italiana ed è il frutto di una delusione d’amore, una delusione che, invece di trasformarsi in una ballad malinconica e strappalacrime, fa centro con unincalzante, che trasforma la rabbia in grinta e la frustrazione in carburante per ricominciare a vivere. «Ci hai perso tu – dichiara– è una canzone che ho scritto durante l’anno che ho vissuto nella Repubblica Domincana. Racconta una relazione finita, che faticavo ad accettare come tale. Scriverla mi ha aiutato ad “aprire gli occhi”, a ...

"La Versiliana a casa vostra" torna con 'Vecchia sarai tu!'

