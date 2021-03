Sanità. Nota della Ugl salute Sicilia ad Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali: “Stabilizzare i circa 100 precari aventi diritto per evitare contenziosi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con una Nota inviata a tutte le Aziende sanitarie provinciali ed alle Aziende ospedaliere presenti nel territorio Siciliano, la sigla sindacale Ugl salute Sicilia ha chiesto formalmente la stabilizzazione dei dipendenti con contratto subordinato a tempo determinato che, in precedenza, avevano lavorato nel sistema sanitario regionale pubblico grazie ad un rapporto a tempo indeterminato anche se ... L'articolo UGL Sicilia. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con unainviata a tutte leprovinciali ed allepresenti nel territoriono, la sigla sindacale Uglha chiesto formalmente la stabilizzazione dei dipendenti con contratto subordinato a tempo determinato che, in precedenza, avevano lavorato nel sistema sanitario regionale pubblico grazie ad un rapporto a tempo indeterminato anche se ... L'articolo UGL

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Nota Iss, l'attacco alla sede rivendicato dagli anarchici: 'La medicina è oppressione sul mio corpo decido io' A tre giorni dall'atto intimidatorio dell' incendio all'Istituto Superiore di Sanità , l'attacco viene rivendicato dagli ambienti anarchici . 'La medicina è un'istituzione ... si legge in una nota. ...

Nominato il nuovo Cts, sarà composto da 12 membri Speranza: 'Grazie a chi ha servito Paese' ... e altri tre esperti sia nelle materie attinenti alla sanità, sia in quelle statistico - matematiche. 'Ai precedenti componenti del Comitato - conclude la nota del Dipartimento - va il ringraziamento ...

I farmaci e gli integratori per chi ha una malattia rara Corriere della Sera