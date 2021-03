San Patrizio, perché si festeggia il 17 marzo: tutte le curiosità (Di mercoledì 17 marzo 2021) La festa di San Patrizio, la ricorrenza irlandese più amata e rinomata. Leggende e usanze da tutto il mondo: perché si festeggia proprio oggi Il 17 marzo è il giorno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 marzo 2021) La festa di San, la ricorrenza irlandese più amata e rinomata. Leggende e usanze da tutto il mondo:siproprio oggi Il 17è il giorno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Inter : ?? | SAN PATRIZIO Birra ?? Musica tradizionale ?? Paesaggio irlandese ?? Nell’attesa di poterlo festeggiare in Irla… - Corriere : Trifogli, costumi verdi e croci celtiche: oggi è San Patrizio, la storia della festa d’... - Agenzia_Ansa : Oggi 17 marzo è #SanPatrizio, St. Patrick’s Day, la festa del santo patrono d'Irlanda. E Google la celebra con un d… - Zamberlett : RT @Martinetus: Oggi è la festa di San Patrizio. La leggenda vuole che fece andare via i serpenti dall'Irlanda, facendo sì che si gettasser… - il_gattaccio : RT @granlombard: Celebrano San Patrizio, ma non il 160° dell'Unità d'Italia (che, per carità, ha i suoi lati oscuri, ma rimane una ricorren… -