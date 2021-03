San Patrizio | da dove viene la festa che fa il mondo verde?

(Di mercoledì 17 marzo 2021) 122 milioni di persone solo negli Usa festeggiano San Patrizio, il patrono d’Irlanda, con fiumi di birra e vestiti verdi, quest’anno con anche il fiume a Chicago che torna a colorarsi di verde dopo la pausa per pandemia del 2020. Lo stesso faranno milioni di persone nel resto del mondo, a partire dall’Irlanda e Italia compresa. Il 17 Marzo, St Patrick’s Day, ha superato i confini dell’isola. Di verde si vestono oggi il principe William e Kate negli impegni ufficiali e molti luoghi e monumenti al mondo con l’iniziativa #GlobalGreening si illuminano dello stesso colore. https://twitter.com/TurismoIrlanda/status/1370672408261242883

In Irlanda e in alcune altre nazioni del mondo ogni 17 marzo si festeggia la festa dio St. Patrick's Day . Nella Repubblica d'Irlanda è una festività molto importante, difatti tale giorno è stato proclamato festa nazionale. Il grande protagonista della festa di...è il patrono e l'apostolo dell'Isola Verde, l'Irlanda. Ecco perché il verde è il colore della sua festa e la sua figura è legata all'emblema nazionale irlandese, il trifoglio (shamrock). ...Figura popolare in tutto il mondo, san Patrizio (al secolo, Maewyin Succat) è patrono dell'Irlanda. Nasce intorno al 385 nella Britannia romana, da famiglia cristiana. A sedici anni è rapito dai ...