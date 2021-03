Samsung lancia i nuovi Galaxy A52, A52 5G e A72, con fotocamere da 64MP e schermi Super AMOLED (Di mercoledì 17 marzo 2021) Samsung ha presentato oggi 3 nuovi smartphone della famiglia Galaxy A, rinnovando dunque la fascia medio-alta della propria offerta. I nuovi Galaxy A52, A52 5G ed A72 hanno design e schede tecniche molto simili, vedendo tutti e tre i modelli equipaggiare schermi Super AMOLED, fotocamera principale da 64MP ed offrire una protezione a polvere e liquidi di livello IP67, ma vediamoli nel dettaglio: Il Galaxy A52 si presenta con un display Infinity-O (con bordi ridotti al minimo) da 6.5? FullHD+ (1080px x 2400px) con frequenza di refresh di 90Hz, al suo interno troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, associato 6GB di RAM e 128GB di memoria (espandibile tramite microSD), ed una batteria da 4500mAh. Il comparto fotografico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha presentato oggi 3smartphone della famigliaA, rinnovando dunque la fascia medio-alta della propria offerta. IA52, A52 5G ed A72 hanno design e schede tecniche molto simili, vedendo tutti e tre i modelli equipaggiare, fotocamera principale daed offrire una protezione a polvere e liquidi di livello IP67, ma vediamoli nel dettaglio: IlA52 si presenta con un display Infinity-O (con bordi ridotti al minimo) da 6.5? FullHD+ (1080px x 2400px) con frequenza di refresh di 90Hz, al suo interno troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, associato 6GB di RAM e 128GB di memoria (espandibile tramite microSD), ed una batteria da 4500mAh. Il comparto fotografico ...

