Samsung Galaxy A | gli smartphone per gli esigenti | da meno di 400 euro Le cose da sapere

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si chiama posizionamento. È immaginare il destinatario di un prodotto prima di venderlo per decidere, anche, tramite quale linguaggio veicolarlo. Per la nuova serieA,ha deciso di rivolgersi soprattutto a un pubblico giovane, che ci tiene a essere cool (o meglio awesome, eccezionale, come ripetuto un po' allo sfinimento durante la presentazione), ma è pure piuttosto al verde, o comunque oculato nelle spese.propenso a rovinarsi per un telefonino. Al quale però chiede tutto: di scattare foto e video come si deve, meglio se è in grado di abbellirle giostrandosi tra i filtri; che lo schermo sia all'altezza dei tanti passatempi in streaming e che non vada in crisi con i videogiochi; che la batteria duri abbastanza per le attività plurime e frenetiche di chi vive in simbiosi con il telefonino. Succede allora che, ...