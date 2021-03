Salvo e Santa Matrimonio a Prima Vista: chi sono, età, compatibilità, cognomi, curiosità, foto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Santa e Salvo (Salvatore) Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, sono tra i concorrenti della nuova edizione del format che fa incontrare due sconosciuti all’altare. Stasera in tv, mercoledì 17 marzo 2021, andrà in onda la terza puntata. L’appuntamento è per le 21.25 su Real Time. Leggi qui: Tutte le ultime notizie su Matrimonio a Prima Vista Italia Santa e Salvatore Matrimonio a Prima Vista: chi sono, età, cognomi Santa Marziale, sposa della 3ª edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, ha 27 anni e viene da San Giovanni La Punta (CT). Salvatore Bonfiglio, il suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021)(Salvatore)Italia 2021,tra i concorrenti della nuova edizione del format che fa incontrare due sconosciuti all’altare. Stasera in tv, mercoledì 17 marzo 2021, andrà in onda la terza puntata. L’appuntamento è per le 21.25 su Real Time. Leggi qui: Tutte le ultime notizie suItaliae Salvatore: chi, età,Marziale, sposa della 3ª edizione diItalia, ha 27 anni e viene da San Giovanni La Punta (CT). Salvatore Bonfiglio, il suo ...

