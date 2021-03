Salute: studio, mangiare mandorle ogni giorno 'aiuto' contro rughe e macchie pelle (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Uno spuntino a base di mandorle ogni giorno in aiuto della pelle, soprattutto contro rughe e macchie. E' quanto suggerisce un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell'Università della California, Davis, dal quale è emerso che mangiarle quotidianamente, al posto di tipici snack di uguale contenuto calorico, migliora le misure sia della gravità delle rughe che della pigmentazione della pelle nelle donne in post menopausa. Lo studio, finanziato dall'Almond Board of California, conferma e amplia i risultati di una ricerca del 2019. In questo studio, controllato randomizzato di 6 mesi, 49 donne sane in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Uno spuntino a base diindella, soprattutto. E' quanto suggerisce un nuovo, condotto dai ricercatori dell'Università della California, Davis, dal quale è emerso che mangiarle quotidianamente, al posto di tipici snack di uguale contenuto calorico, migliora le misure sia della gravità delleche della pigmentazione dellanelle donne in post menopausa. Lo, finanziato dall'Almond Board of California, conferma e amplia i risultati di una ricerca del 2019. In questollato randomizzato di 6 mesi, 49 donne sane in ...

Advertising

ilfoglio_it : La Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (Siset) raccomanda il vaccino. 'Non è possibile st… - EleonoraEvi : Lo studio della @LAVonlus mette nero su bianco il costo REALE della #carne: i danni all'#ambiente e alla #salute ca… - zazoomblog : Salute: studio mangiare mandorle ogni giorno aiuto contro rughe e macchie pelle - #Salute: #studio #mangiare… - Giornaleditalia : Salute: studio, mangiare mandorle ogni giorno 'aiuto' contro rughe e macchie pelle - BeneLaBene : @davidangelo1112 @fuoco_freddo @La_manina__ Io non sono di centro. Io sono di sinistra. Ma se il PD si allea con ch… -