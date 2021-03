Salute: nefrologo Santoro, cruciale medico famiglia in malattia renale cronica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma,17 mar. (Adnkronos Salute) - "Un medico di medicina generale può avere tra i 70 e gli 80 pazienti di malattia renale cronica. E' importante dunque sensibilizzare i dottori del territorio anche sugli aspetti dietetici. Per questo gli assessorati regionali devono istituire percorsi terapeuti assistenziali, che sono plurispecialistici ma in cui la figura del medico di medicina generale è preponderante e cruciale. E' infatti il primo che intercetta il paziente è può meglio indirizzarlo". Lo ha spiegato il nefrologo Antonio Santoro, direttore del comitato scientifico Aned (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto) nel corso dell'evento 'Convivio la ricetta per convivere con l'anemia da malattia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma,17 mar. (Adnkronos) - "Undi medicina generale può avere tra i 70 e gli 80 pazienti di. E' importante dunque sensibilizzare i dottori del territorio anche sugli aspetti dietetici. Per questo gli assessorati regionali devono istituire percorsi terapeuti assistenziali, che sono plurispecialistici ma in cui la figura deldi medicina generale è preponderante e. E' infatti il primo che intercetta il paziente è può meglio indirizzarlo". Lo ha spiegato ilAntonio, direttore del comitato scientifico Aned (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto) nel corso dell'evento 'Convivio la ricetta per convivere con l'anemia da...

