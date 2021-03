Salernitana-Brescia | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 marzo 2021), posticipo della trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, andrà in scena domenica 21 marzo 2021 alle ore 21 allo stadio Arechi. Come arrivano le due squadre? I granata sono reduci da due pareggi consecutivi (Cose za e Cittadella) che l’hanno vista scivolare dal secondo al quarto posto. Ecco perché una vittoria contro i lombardi sarebbe fondamentale per tornare di nuovo più in alto prima della sosta. Le Rondinelle, dopo un 2020 disastroso, sembrano aver cambiato marcia con l’arrivo di Cloet in panchina, come testimoniano gli ultimi quattro successi consecutivi. L’obiettivo adesdo è cercare di non fermarsi per poter raggiungere al più presto la salvezza.: leIl tecnico dei ...