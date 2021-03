Sala: “Stiamo esagerando sulla chiusura delle scuole. I ragazzi stanno sviluppando patologie gravissime da disagio” (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Abbiamo esagerato e Stiamo esagerando sul tema della chiusura delle scuole, non possiamo non vedere il disagio che i ragazzi hanno, si stanno sviluppando patologie gravissime da disagio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Abbiamo esagerato esul tema della, non possiamo non vedere ilche ihanno, sida". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Sala Stiamo Covid: Sala, su chiusura scuole abbiamo esagerato ... Giuseppe Sala, ha parlato della chiusura delle scuole dovuta all'aumento dei contagi da Covid nel corso di un evento online con Carlo Calenda, dedicato al tema del Recovery Fund. "Noi stiamo ...

