Ryanair proroga opzione “Cambio volo”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) –ha annunciato oggi che estenderà l’offerta “Zero Supplemento” a favore di tutti i clienti che prenoteranno prima del 30 giugno 2021. La compagnia ritiene che, grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione in tutta Europa, le restrizioni di viaggio siano destinate ad allentarsi progressivamente in vista dell’estate. In sostanza, se i programmi di viaggio dovessero cambiare, i passeggeri possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento difino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra iloriginale ed il nuovo. Le modifiche dovranno essere fatte con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza deloriginario, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair proroga

Oggi Treviso

ha annunciato oggi che estenderà l'offerta "Zero Supplemento Cambio Volo" a favore di tutti i clienti che prenoteranno prima del 30 giugno 2021 . La compagnia ritiene che, grazie all'...ha annunciato oggi che estenderà l'offerta "Zero Supplemento Cambio Volo" a favore di tutti i clienti che prenoteranno prima del 30 giugno 2021 . La compagnia ritiene che, grazie all'...Ryanair ha annunciato oggi che estenderà l’offerta "Zero Supplemento Cambio Volo" a favore di tutti i clienti che prenoteranno prima del 30 ...Tariffa scontata anche per i non residenti fino al 14 giugno Ryanair punta su Alghero con 20 destinazioni settimanali ...