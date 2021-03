Russia: 'Putin killer', Mosca richiama ambasciatore a Washington (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mosca, 17 mar. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri russo ha richiamato il proprio ambasciatore a Washington, Anatoly Antonov, per consultazioni a seguito delle dichiarazioni del presidente americano Joe Biden. Lo ha annunciato su Facebook la portavoce Maria Zakharova, precisando che il diplomatico è stato richiamato per valutare il futuro delle relazioni con gli Stati Uniti. In precedenza Biden, riferendosi alla vicenda Navalny, aveva definito il presidente russo, Vladimir Putin, "un assassino". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri russo hato il proprio, Anatoly Antonov, per consultazioni a seguito delle dichiarazioni del presidente americano Joe Biden. Lo ha annunciato su Facebook la portavoce Maria Zakharova, precisando che il diplomatico è statoto per valutare il futuro delle relazioni con gli Stati Uniti. In precedenza Biden, riferendosi alla vicenda Navalny, aveva definito il presidente russo, Vladimir, "un assassino".

