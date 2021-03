Advertising

EleEsse77 : RT @NikeSkywalker: Putin offre al Mondo il vaccino russo #SputnikV. ???? ???? Discorso del Presidente Vladimir #Putin della Federazione Russa… - Aillu77 : @bordoni_russia Credo che, tolto Obama, negli ultimi 40 anni nessun Presidente degli USA avrebbe avuto l'indecenza… - TV7Benevento : **Russia: Presidente Duma, 'parole Biden sono attacco al Paese'**... - initlabor : RT @NikeSkywalker: Putin offre al Mondo il vaccino russo #SputnikV. ???? ???? Discorso del Presidente Vladimir #Putin della Federazione Russa… - NikeSkywalker : @bordoni_russia Gli Usa e gli Israeliani a processo per l'omicidio del Presidente Aldo Moro e della sua scorta. -

Ultime Notizie dalla rete : **Russia Presidente

SardiniaPost

Nonostante il suo giudizio, ilUsa ritiene possibile 'camminare e masticare una gomma', ossia lavorare con lasu questioni che interessano gli Stati Uniti, come gli accordi sugli ...Aumenta tasso di cambio dollaro. Penso che Vladimir Putin sia 'un killer'. Lo dichiara ilamericano, Joe Biden, in un' intervista alla tv Usa Abc. Il capo della Casa Bianca aggiunge che il suo omologo russo 'pagherà un prezzo' per aver tentato di influenzare le elezioni ...Joe Biden attacca il presidente russo Vladimir Putin. In un'intervista Tv il presidente Usa ha sostenuto che Vladimir Putin sia un killer. «Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia ...Zibi Boniek ha dato la sua opinione "In Italia chi resta senza coppe vince il campionato" trovando la pronta risposta dell'interista Ignazio La Russa: "Quando la volpe non arriva all'uva", in riferime ...