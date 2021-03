**Russia: Casa Bianca, 'rapporti con Mosca saranno diversi'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Washington, 17 mar. (Adnkronos) - "Le nostre relazioni con la Russia saranno diverse. Saremo diretti, discuteremo con loro i temi che ci preoccupano". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rispondendo ad una domanda sui rapporti con Mosca, dopo le parole di Joe Biden su Vladimir Putin, "penso che sia un assassino", ed il richiamo per consultazioni dell'ambasciatore russo a Washington. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Washington, 17 mar. (Adnkronos) - "Le nostre relazioni con la Russiadiverse. Saremo diretti, discuteremo con loro i temi che ci preoccupano". Lo ha detto la portavoce della, Jen Psaki, rispondendo ad una domanda suicon, dopo le parole di Joe Biden su Vladimir Putin, "penso che sia un assassino", ed il richiamo per consultazioni dell'ambasciatore russo a Washington.

