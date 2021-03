(Di mercoledì 17 marzo 2021) Washington, 17 mar. (Adnkronos) – “Le nostre relazioni con la Russiadiverse. Saremo diretti, discuteremo con loro i temi che ci preoccupano”. Lo ha detto la portavoce della, Jen Psaki, rispondendo ad una domanda sui rapporti con, dopo le parole di Joe Biden su Vladimir Putin, “penso che sia un assassino”, ed il richiamo per consultazioni dell’ambasciatore russo a Washington. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MarcG_69 : RT @Diana55619557: @AndreON57802640 Neanche due giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca tramite brogli elettorali,ha inviato carri… - zazoomblog : Russia: Casa Bianca rapporti con Mosca saranno diversi - #Russia: #Bianca #rapporti #Mosca - Diana55619557 : @AndreON57802640 Neanche due giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca tramite brogli elettorali,ha inviato… - andreafrugiuele : @fanpage Ma biden lo sa che ora la Russia è cattiva cattiva cattiva? Pensa ancora che ci siano i matusalemme dell'U… - TV7Benevento : **Russia: Casa Bianca, 'rapporti con Mosca saranno diversi'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Russia Casa

Il Tempo

... sulla base del quale Washington ha deciso di ampliare le 'sanzioni commerciali' contro la. ... Per ora, però, il multilateralismo che più preme allaBianca è innegabilmente sbilanciato a ...... ribadisce poco dopo il portavoce dellaBianca Jen Psaki, sottolineando che l'amministrazione Biden avrà un approccio diverso nelle relazioni con lada quello di Donald Trump. Fondo ...Dal multilateralismo al poliziotto del mondo, da “America First addio” ai fronti aperti. Scontro aperto con Putin il "Killer", avvertimento a Mbs il "mandante", tentativo di disgelo in Alaska con Xi ...Alta tensione tra Casa Bianca e Cremlino: il Presidente americano Joe Biden ... il presidente Usa ritiene tuttavia possibile “camminare e masticare una gomma“, ossia lavorare con la Russia su ...