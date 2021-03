Rugby, Sei Nazioni 2021: la Scozia ai raggi X. Dalla trequarti i pericoli maggiori (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si chiude sabato il Guinness Sei Nazioni 2021 e per l’Italia di Franco Smith l’ultimo appuntamento sarà a Edimburgo contro la Scozia. Per gli azzurri l’ultima chance di dare un segnale dopo un torneo più che deludente, con quattro pesanti sconfitte al passivo, ma soprattutto la sensazione che il gap con le migliori si sia ampliato in maniera devastante, con l’Italia incapace di reggere l’urto delle tradizionali avversarie del torneo. E la Scozia sarà una cartina tornasole importante per l’Italia e per il movimento. Perché storicamente i britannici sono stati la squadra contro cui ce la siamo più giocata in passato, perché guardando al bacino di giocatori, al livello delle franchigie e, in generale, al movimento è la nazione più simile a noi tra quelle del Sei Nazioni. Con la Scozia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si chiude sabato il Guinness Seie per l’Italia di Franco Smith l’ultimo appuntamento sarà a Edimburgo contro la. Per gli azzurri l’ultima chance di dare un segnale dopo un torneo più che deludente, con quattro pesanti sconfitte al passivo, ma soprattutto la sensazione che il gap con le migliori si sia ampliato in maniera devastante, con l’Italia incapace di reggere l’urto delle tradizionali avversarie del torneo. E lasarà una cartina tornasole importante per l’Italia e per il movimento. Perché storicamente i britannici sono stati la squadra contro cui ce la siamo più giocata in passato, perché guardando al bacino di giocatori, al livello delle franchigie e, in generale, al movimento è la nazione più simile a noi tra quelle del Sei. Con la...

