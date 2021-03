Rugby | Pro 14 | i motivi di un flop milionario che dura da oltre un decennio per l’Italia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando nel 2010entrò nell’allora Celtic League erano tante le giuste aspettative delitaliano di fronte a quello che doveva essere un salto di qualità per la palla ovale del Bel Paese. Undici anni dopo, però, questo salto di qualità è rimasto un sogno, mentre negli anni sono stati tanti i fallimenti e le perplessità per una partecipazione gestita fin da subito malissimo. L’esclusione nel 2009 della Benetton Treviso a favore di una fantomatica squadra romana, il fallimento dopo un paio d’anni degli Aironi di Viadana, con uno scontro frontale tra la franchigia lombarda e l’allora presidente Dondi, poi la lunga battaglia tra Gavazzi e Munari, con i conseguenti disagi per il progetto Benetton sono state le più emblematiche difficoltà politiche di questa avventura. Cui si aggiunge la gestione fallimentare delle Zebre, prima federale, poi ...

... di origini avezzanesi, ex giocatore della Nazionale Italiana di, del New Castle e delle Zebre , nel Campionato Celtic League (12) , accompagnato dal presidente dell' Avezzano, ...Il campionato italiano? 'Deve tornare il centro d'interesse del nostro, attraverso superlegastile Nba gestita da un commissioner, con condizioni economico - tecniche d'ingresso e niente ...Quando nel 2010 l’Italia entrò nell’allora Celtic League erano tante le giuste aspettative del rugby italiano di fronte a quello che doveva essere un salto di qualità per la palla ovale del Bel Paese.[RUGBY] Ha sostenuto sin dall’inizio la candidatura di Marzio Innocenti, la città in mischia finalmente può dialogare con la Federazione, Francesco Zambelli, presidente della FemiCz Rovigo traccia le ...