Royal Family, la situazione precipita: “È mortificata e inorridita” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non c’è mai limite al peggio e la Royal Family lo sta imparando a proprie spese. Ancora problemi dopo l’intervista con Oprah Winfrey Una continua tempesta a Buckingham Palace e la Royal Family non riesce scorgere l’arcobaleno. L’intervista di Harry e Meghan ha creato un vero e proprio terremoto con spaccature ormai evidenti. Tantissime le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non c’è mai limite al peggio e lalo sta imparando a proprie spese. Ancora problemi dopo l’intervista con Oprah Winfrey Una continua tempesta a Buckingham Palace e lanon riesce scorgere l’arcobaleno. L’intervista di Harry e Meghan ha creato un vero e proprio terremoto con spaccature ormai evidenti. Tantissime le L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

alialis_101 : Ma a che titolo #Caprarica mette bocca sulle decisioni di #aifa in materia di #vaccini. Credevo che la sua migliore… - dariomazzocchi : Personaggi del mondo della politica che si schierano con Meghan Markle sulla questione razziale, da ultima Michelle… - mobjevan : @makoswaan essere il meno problematico della royal family gli sta donando la vita eterna - DflVittoria : Vi aspetto il 25 marzo alle ore 17:30. Grazie alla casa editrice Diarkos parleremo della Royal family e grazie alla… - Royal_Nandamuri : @BharathRavan999 Zero ammaylu zero emotions family eppudu ventade emotion. -