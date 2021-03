Rosina Carsetti | nuova svolta | il marito Enrico ai domiciliari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosina Carsetti

corriereadriatico.it

MACERATA - Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della Procura di Macerata, che aveva chiesto gli arresti domiciliari nei confronti di Enrico Orazi, marito di, l'anziana di Montecassiano trovata morta nella villetta la sera della vigilia di Natale. Il Gip di Macerata non aveva disposto alcuna misura, ora l'indagato può ricorrere in ...Prima l'omicidio dia Montecassiano, poi questo tentato omicidio in corso Cavour. In questo caso le immagini delle videocamere mostrano come la vittima venga colpita reiteratamente ...Nuovo capitolo per la vicenda di Montecassiano. Enrico Orazi, marito di Rosina Carsetti, l’anziana ritrovata senza vita nella sua villetta in provincia di Macerata la scorsa vigilia di Natale, è stato ...I familiari che erano in casa con lei, la figlia Arianna, il nipote Enea ed il marito della vittima, Enrico Orazi, raccontarono agli inquirenti di una rapina finita male, durante ...