Ronaldo vuole vincere il Mondiale | la conferma del CT del Portogallo – VIDEO

Fernando Santos svela il sogno di Ronaldo: «vuole il Mondiale». Così il ct del Portogallo in conferenza Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza di Cristiano Ronaldo verso le partite con Azerbaigian, Serbia e Lussemburgo. «Lui ha un grande sogno che io sappia. Ed è quello al quale stiamo lavorando tutti, ossia partecipare al Mondiale e vincerlo. Questo è l'obiettivo. Tutto il resto deve rimanere fuori dalla nazionale. Sono sicuro che Cristiano sarà super motivato a prescindere da quanti gol riuscirà a segnare. Dà sempre qualcosa in più quando gioca per il suo paese quindi spero che potrò avere la sua solita ambizione senza pensare troppo ai traguardi personali, ma a segnare i gol ...

