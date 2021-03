(Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ scioccante ciò che un 57no ha urlato alla moglie: “Ti voglio ammazza con lemie”. Ma non solo: in un’altra occasione l’ha aggredita lanciandole delle bottiglie e colpendola al volto e sul corpo con cazzotti. Le continue violenze Violenze sistematiche e continue lesive non solo dell’integrità fisica delle due donne ma anche di quella psicologica. E’ stato l’ennesima lite intercorsa fra i genitori nel corso delle ultime festività natalizie, a spingere la, accorsa in aiuto della madre e per questo afferrata per il collo e minacciata di morte dal padre, a spingere la ragazza a presentare denuncia agli investigatori del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli. Attivato prontamente il codice rosso, previsto per le donne vittime di violenza e raccolti tutti gli elementi investigativi, gli agenti hanno inviato una ...

CorriereCitta : Roma: “vi ammazzo con le mani mie”. Il papà diventa l’incubo di mamma e figlia - qualcoono : io di napoli che ho già preso i biglietti per roma ?? mi ammazzo - Fa_fanculo : Oh ma che fine hanno fatto quelli che ' se ci rinchiudono spacco tutto, mi ammazzo, mi incateno, protestò qua, facc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ammazzo

Il Corriere della Città

... famiglia Ilary Blasi marito : è sposata dal 2005 con Francesco Totti , ex capitano della. ... lei era dispiaciuta, ma io: 'N'altro po' e l'... Ho pensato: Come prima volta questa parte male.... 'Tosta eh, e poi so' pure mancino', l'ex capitano dellaconclude: 'Allora non la poi fa la ... lei era dispiaciuta, e Totti ammette: 'N'altro po' e l'... Ho pensato: Come prima volta questa ...Attivato prontamente il codice rosso, previsto per le donne vittime di violenza e raccolti tutti gli elementi investigativi, gli agenti hanno inviato una informativa di reato al il Tribunale Ordinario ...Il caso Moro non finisce mai, e non finiscono nemmeno le sorprese sul sequestro e l'omicidio dello statista democristiano, rapito dalle Br il 16 marzo del 1978 nel cruento agguato di via Fani nel qual ...