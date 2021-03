Roma, una volpe ferita gravemente e il “solito” rimpallo di competenze: «Tre ore per l’intervento» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una volpe ferita è stata ritrovata ieri pomeriggio, martedì 16 marzo, in zona Laurentina-Montemigliore. Ma nonostante il cittadino abbia contattato prontamente la Polizia Provinciale e la Polizia Locale, ci sono volute ben 3 ore per portare in salvo l’animale. E’ questa la denuncia dell’associazione EARTH. Leggi anche: volpe in difficoltà trovata tra Ardea e Aprilia affidata ad un centro di recupero: «Condizioni critiche» Cosa fare in questi casi? Il “solito” rimpallo di competenze Purtroppo, in questi casi, non sempre è facile per i cittadini districarsi tra numeri e centralini dei vari Enti al fine di capire chi e come sia deputato a intervenire. Questo, in effetti, è quanto accaduto ieri pomeriggio nel caso specifico (ricordiamo che in situazioni del genere si può contattare l’Enpa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unaè stata ritrovata ieri pomeriggio, martedì 16 marzo, in zona Laurentina-Montemigliore. Ma nonostante il cittadino abbia contattato prontamente la Polizia Provinciale e la Polizia Locale, ci sono volute ben 3 ore per portare in salvo l’animale. E’ questa la denuncia dell’associazione EARTH. Leggi anche:in difficoltà trovata tra Ardea e Aprilia affidata ad un centro di recupero: «Condizioni critiche» Cosa fare in questi casi? Il “diPurtroppo, in questi casi, non sempre è facile per i cittadini districarsi tra numeri e centralini dei vari Enti al fine di capire chi e come sia deputato a intervenire. Questo, in effetti, è quanto accaduto ieri pomeriggio nel caso specifico (ricordiamo che in situazioni del genere si può contattare l’Enpa ...

