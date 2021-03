Roma | Rosato | ‘Letta dia segnale concreto di cambio linea | punti su Calenda’**

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Letta potrebbe cogliere l'occasione per semplificare il quadro e dare undi undipuntando su Calenda come candidato sindaco di Roma. Se sostenuto in maniera ampia, Calenda può essere un candidato vincente e capace di amministrare la città". Così Ettore, presidente di Italia Viva, sulle amministrative a Roma parlando con l'Adnkronos.