Roma | la probabile formazione contro lo Shakhtar C' è una sorpresa

(Di mercoledì 17 marzo 2021)- Vigilia di Europa League, ladi Paulo Fonseca questo pomeriggio volerà a Kiev per giocare allo stadio Olimpico lodi Luis Castro per il ritorno dell'ottavo di finale. Il diktat ...

Shakhtar -, laformazione In porta naturalmente confermato Pau Lopez , uno dei pochi sufficienti col Parma, alle sue spalle potrebbe tornare Cristante al centro della difesa con ...In definitiva, quindi, il11 potrebbe essere composto da Iannarilli; Defendi, Kontek, ...entrambi di Molfetta ovvero Fabio Pappagallo e Mauro Dell'Olio con il quarto uomo Mario Perri di...Ecco l'undici che Paulo Fonseca potrebbe schierare domani sera a Kiev per il ritorno dell'ottavo di finale di Europa League ...Ora è lì, ad appena due punti e con una partita da recuperare (contro la Juve), mentre domenica è in programma lo scontro diretto con la Roma. La prestazione di ... L’ipotesi più probabile è quella ...