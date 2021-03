(Di mercoledì 17 marzo 2021) Oramai è un anno che gli italiani fanno i conti con il Coronavirus. I ‘conti’ perché parliamo di tasche vuote e di negozi costretti ad abbassare le saracinesche e non alzarle più. Tra i settori più colpiti c’è quelloristorazione: persone che hanno investito su uno dei punti forti d’Italia, il cibo, ed ora sono stanche e disilluse. Il bisogno di tornare a sperare, però, è fondamentale e i piccoli gesti sanno come far spuntare il sorriso: soprattutto se vengono dai bambini. La, infatti, è riuscita a riassumere la speranza dii ristoratori italiani. Leggi anche:, i ristoratori chiedono i danni al governo. Carriera: ‘Sabato lanceremo un’azione molto importante’ “Non vi preoccupate, questo...

Advertising

CorriereCitta : Roma, la letterina della piccola Maia al suo ristorante preferito: ‘Il Covid finirà e tutti sarete felici’ - Juventina962 : Ma alla Roma è stato detto che oltre alla letterina le partite le deve vincere? ?? ?? ?? ?? È un po una figurina ina in… - Luckyluciano971 : RT @ilsidero: Uno scandalo che il #Parma sia arrivato riposato contro una #Roma che ha giocato Giovedì. Provate a scrivere un'altra letter… - Tomas1374 : Ora capisco la letterina contro il rinvio di #JuveNapoli Però non era la #Roma che batteva le piccole ed immatura… - ilsidero : Uno scandalo che il #Parma sia arrivato riposato contro una #Roma che ha giocato Giovedì. Provate a scrivere un'al… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma letterina

Il Corriere della Città

... Gian Marco, che poi sarebbe velletrano e non tifoso della, però fa lo stesso: tanto ... Greta Scarano, nei panni della Iena leonessa, temeva di sfigurare nel costume succinto dellae ...... Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste Daniela Martani ha 47 anni ed è nata a. Per ... showgirl, modella e influencer sarda, diventata famosa per essere statadi 'Passaparola', ...Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Walter Sabatini. L’attuale dirigente del Bologna ha parlato dei seguenti temi: "Lettera della Roma sul rinvio di Juventus-Napoli? Tanti avvocati ...Assumere la guida di un partito che da tempo sta sottoponendosi a una lenta eutanasia come il PD, non è certo il massimo. Tuttavia, per Enrico Letta ha rappresentato una soddisfazione non da poco che ...