Roma, la frase del consigliere: “Vaccini come l’Olocausto” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma: «Vaccini come l’Olocausto, uccidono le persone», la frase choc dell’ex M5s in Municipio XII, oggi al gruppo Misto Fa discutere la frase forte riportata da Leggo da parte di un consigliere del Municipio XII Romano. L’argomento scottante è quello dei Vaccini e alle difficoltà che il piano vaccinale sta riscontrando in Italia e in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021): «, uccidono le persone», lachoc dell’ex M5s in Municipio XII, oggi al gruppo Misto Fa discutere laforte riportata da Leggo da parte di undel Municipio XIIno. L’argomento scottante è quello deie alle difficoltà che il piano vaccinale sta riscontrando in Italia e in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

BisonSabrina : RT @Libreriamo: Il #16marzo 1978 a Roma #AldoMoro fu sequestrato dalle Brigate Rosse. La frase del giorno è tratta dall’ultimo discorso che… - FogliaviolaCom : M5s #Roma Eccoli qui. - RistagnoAnna : RT @Miti_Vigliero: I 'vaccini come la Shoah', frase shock del consigliere ex M5s a Roma Massimiliano Quaresima è stato subito espulso dall'… - Carmela_oltre : RT @Miti_Vigliero: I 'vaccini come la Shoah', frase shock del consigliere ex M5s a Roma Massimiliano Quaresima è stato subito espulso dall'… - gioalbarosa : RT @leggoit: Roma: «#vaccini come l'#olocausto, uccidono le persone», la frase choc dell'ex M5s in Municipio XII -