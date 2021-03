Roma, gli studenti di medicina protestano: “Vogliamo i vaccini per fare i tirocini” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Stanchi di essere invisibili” recita un cartello appeso davanti il Palazzo della Regione di Roma dagli studenti di medicina. studenti, per lo più tirocinanti, che dai primi di marzo si sono unti in uno ‘sciopero permanente’ e che ieri sono stati ricevuti da Egidio Schiavetti, il responsabile della segreteria dell’assessore alla Sanità. Gli obiettivi e le richieste dei futuri medici italiani sono sostanzialmente due: l’immediata calendarizzazione delle vaccinazioni e la necessità di conciliare il tirocinio in presenza. Leggi anche: Sindacati a Draghi “Dai vaccini al Dl Sostegni, subito un confronto” vaccini: perché i tirocinanti di medicina non sono stati ancora vaccinati? Questa domanda, che in pochi si pongono, è la prova di un comportamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Stanchi di essere invisibili” recita un cartello appeso davanti il Palazzo della Regione didaglidi, per lo più tirocinanti, che dai primi di marzo si sono unti in uno ‘sciopero permanente’ e che ieri sono stati ricevuti da Egidio Schiavetti, il responsabile della segreteria dell’assessore alla Sanità. Gli obiettivi e le richieste dei futuri medici italiani sono sostanzialmente due: l’immediata calendarizzazione delle vaccinazioni e la necessità di conciliare ilo in presenza. Leggi anche: Sindacati a Draghi “Daial Dl Sostegni, subito un confronto”: perché i tirocinanti dinon sono stati ancora vaccinati? Questa domanda, che in pochi si pongono, è la prova di un comportamento ...

