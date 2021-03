Roma: fermato in strada, nascondeva 85 kg di tabacco di contrabbando nel borsone (Di mercoledì 17 marzo 2021) La lotta delle forze dell’ordine e della Guardia di Finanza non si ferma in zona rossa. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità afghana per il reato di contrabbando doganale, avendo superato la soglia minima di punibilità. Il sequestro di tabacco Oltre 85 chili di tabacco da masticare illecitamente introdotto nel territorio nazionale sono stati sequestrati durante il consueto pattugliamento del territorio, in via della Marranella. Qui i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma hanno fermato un uomo con un borsone al seguito dentro il quale hanno trovato 50 confezioni di tabacco da masticare sprovvisto del contrassegno di Stato attestante l’avvenuto versamento delle accise. La perquisizione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) La lotta delle forze dell’ordine e della Guardia di Finanza non si ferma in zona rossa. I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno arrestato un cittadino di nazionalità afghana per il reato didoganale, avendo superato la soglia minima di punibilità. Il sequestro diOltre 85 chili dida masticare illecitamente introdotto nel territorio nazionale sono stati sequestrati durante il consueto pattugliamento del territorio, in via della Marranella. Qui i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego dihannoun uomo con unal seguito dentro il quale hanno trovato 50 confezioni dida masticare sprovvisto del contrassegno di Stato attestante l’avvenuto versamento delle accise. La perquisizione ...

