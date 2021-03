Roma, consigliere Quaresima cacciato dall’aula per le frasi choc: ‘I vaccini nuovo Olocausto, uccidono le persone’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) «In Israele non hanno capito nulla dell’Olocausto e stanno facendo al popolo la stessa cosa che hanno fatto i nazisti… state continuando ad uccidere le persone (con i vaccini)». Sono queste le parole choc pronunciate da Massimiliano Quaresima. L’ex consigliere del Movimento 5 Stelle avrebbe esordito con questa frase nell’aula del Municipio XII di Roma, dove si stava discutendo in merito ad una mozione presentata dal Pd. «Era in discussione una mozione presentata dal nostro Gruppo consiliare – spiegano gli esponenti del Partito Democratico – per richiedere la vaccinazione prioritaria dei Dipendenti di Roma Capitale a contatto con il pubblico (anagrafici, uffici tecnici, servizi sociali) e il consigliere ex 5 Stelle Quaresima nel suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) «In Israele non hanno capito nulla dell’e stanno facendo al popolo la stessa cosa che hanno fatto i nazisti… state continuando ad uccidere le persone (con i)». Sono queste le parolepronunciate da Massimiliano. L’exdel Movimento 5 Stelle avrebbe esordito con questa frase nell’aula del Municipio XII di, dove si stava discutendo in merito ad una mozione presentata dal Pd. «Era in discussione una mozione presentata dal nostro Gruppo consiliare – spiegano gli esponenti del Partito Democratico – per richiedere la vaccinazione prioritaria dei Dipendenti diCapitale a contatto con il pubblico (anagrafici, uffici tecnici, servizi sociali) e ilex 5 Stellenel suo ...

Andrea_V_73 : RT @Miti_Vigliero: I 'vaccini come la Shoah', frase shock del consigliere ex M5s a Roma Massimiliano Quaresima è stato subito espulso dall'… - rep_roma : 'Vaccini come l'Olocausto', il consigliere shock del XII municipio di Roma [di Valentina Lupia] [aggiornamento dell… - nunziarusso4 : RT @Miti_Vigliero: I 'vaccini come la Shoah', frase shock del consigliere ex M5s a Roma Massimiliano Quaresima è stato subito espulso dall'… - Miti_Vigliero : I 'vaccini come la Shoah', frase shock del consigliere ex M5s a Roma Massimiliano Quaresima è stato subito espulso… - GHERARDIMAURO1 : La frase choc del consigliere del XII Municipio: «Vaccini come Shoah, uccidono le persone». Espluso dall'Aula… -