Roma: Bettini, 'lontano da vicende candidatura sindaco, comunque necessarie primarie' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "La bravissima e cara amica Maria Teresa Meli, sul 'Corriere della Sera' di oggi, ha riportato una ricostruzione circa la candidatura di Roberto Gualtieri che qualcuno gli ha dettagliatamente raccontato. In quanto giornalista, ha fatto benissimo. Ad un certo punto, tuttavia, un po' maliziosamente osserva che colui che avrebbe accelerato i tempi, vale a dire Claudio Mancini, è un mio carissimo amico. E' un'inezia, forse casuale. Mi dà l'occasione, tuttavia, in quanto ripresa da altri organi di stampa, di chiarire che, come più volte ho detto nel corso di questi mesi, sono stato e sono lontanissimo dalle vicende di Roma. Non ne ho mai parlato pubblicamente". Lo scrive su Facebook Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, dopo l'ipotesi della candidatura a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar. (Adnkronos) - "La bravissima e cara amica Maria Teresa Meli, sul 'Corriere della Sera' di oggi, ha riportato una ricostruzione circa ladi Roberto Gualtieri che qualcuno gli ha dettagliatamente raccontato. In quanto giornalista, ha fatto benissimo. Ad un certo punto, tuttavia, un po' maliziosamente osserva che colui che avrebbe accelerato i tempi, vale a dire Claudio Mancini, è un mio carissimo amico. E' un'inezia, forse casuale. Mi dà l'occasione, tuttavia, in quanto ripresa da altri organi di stampa, di chiarire che, come più volte ho detto nel corso di questi mesi, sono stato e sono lontanissimo dalledi. Non ne ho mai parlato pubblicamente". Lo scrive su Facebook Goffredo, dirigente nazionale del Pd, dopo l'ipotesi dellaa ...

Advertising

TV7Benevento : Roma: Bettini, 'lontano da vicende candidatura sindaco, comunque necessarie primarie'... - Rosyfree74 : RT @PaoloMo1962: @ErmannoKilgore sono 10 anni che pd romano e 5s si fanno la guerra non arriveranno mai ad un compromesso.a roma comanda be… - Leo_Apostel : @citty1968 @VincenzoFerro3 Beh non so se conosci Roma ma quì nel Pd non si è mai mossa foglia senza l'intervento di… - ariele0916 : RT @AnselmoDelDuca: Quindi l’annuncio di #Gualtieri candidato sindaco di #Roma è un colpo di coda della premiata ditta #Bettini & #Zingaret… - Simo252525 : RT @AnselmoDelDuca: Quindi l’annuncio di #Gualtieri candidato sindaco di #Roma è un colpo di coda della premiata ditta #Bettini & #Zingaret… -