Roma, Beppe Grillo blinda (di nuovo) la Raggi: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. E rilancia il post della sindaca contro Zingaretti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre nel Pd si attende a ore l’ufficializzazione della candidatura dell’ex ministro Roberto Gualtieri, nel delicato equilibrio delle elezioni per il Campidoglio entra (di nuovo) Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 stelle non solo ha ribadito il “Massimo sostegno alla nostra guerriera Virginia Raggi“, ma ha anche rilanciato il post delle scorse ore della prima cittadina che mette sotto accusa Nicola Zingaretti per la gestione dei rifiuti in Regione. L’intervento della sindaca è stato pubblicato dopo i due arresti disposti dalla Procura in merito alla discarica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre nel Pd si attende a ore l’ufficializzazionecandidatura dell’ex ministro Roberto Gualtieri, nel delicato equilibrio delle elezioni per il Campidoglio entra (di. Il fondatore del Movimento 5 stelle non solo ha ribadito il “Virginia“, ma ha ancheto ildelle scorse oreprima cittadina che mette sotto accusa Nicolaper la gestione dei rifiuti in Regione. L’interventoè stato pubblicato dopo i due arresti disi dProcura in meritodiscarica ...

