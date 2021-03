Roma all’opposizione in Lega, contro la strana alleanza Napoli-Juventus (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La Roma è tornata all’opposizione”. In Lega, contro la strana alleanza Napoli-Juventus. E per pura coincidenza temporale anche in campo: domenica sera c’è Roma-Napoli, mentre la sfida proprio tra Napoli e Juve in programma oggi è saltata a causa dell’intesa tra le richieste di De Laurentiis e quelle di Agnelli. Guarda un po’ affiatati anche nella battaglia dei diritti tv e sull’eventuale ingresso dei fondi. Roberto Maida sul Corriere dello Sport sottolinea questa piega politica del rapporto tra le tre società. Scrive che “sono finiti i tempi dei sorrisi storti e della diplomazia gestionale. I Friedkin hanno deciso di far rispettare la loro indipendenza e i loro investimenti, anche a costo di sbattere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Laè tornata”. Inla. E per pura coincidenza temporale anche in campo: domenica sera c’è, mentre la sfida proprio trae Juve in programma oggi è saltata a causa dell’intesa tra le richieste di De Laurentiis e quelle di Agnelli. Guarda un po’ affiatati anche nella battaglia dei diritti tv e sull’eventuale ingresso dei fondi. Roberto Maida sul Corriere dello Sport sottolinea questa piega politica del rapporto tra le tre società. Scrive che “sono finiti i tempi dei sorrisi storti e della diplomazia gestionale. I Friedkin hanno deciso di far rispettare la loro indipendenza e i loro investimenti, anche a costo di sbattere ...

