Roma. 11 anni dopo sgombero campo rom, Casilino 900 è bomba ambientale (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Una bomba ambientale si nasconde a ridosso del quartiere di Centocelle a Roma. A distanza di 11 anni dallo sgombero, l’area dell’ex Casilino 900, il campo nomadi abusivo più grande d’Europa, non solo è in stato di abbandono ma rischia rivelarsi un pericolo serio per la salute dei cittadini. Le operazioni di sgombero del campo che ospitava più di 600 persone, iniziarono a gennaio del 2010. Poche settimane dopo, a metà febbraio, furono l’allora sindaco di Roma Gianni Alemanno con il Prefetto dell’epoca, Giuseppe Pecoraro, a chiudere il lucchetto del campo, mettendo la parola fine a una realtà che sopravviveva da quasi 50 anni. Oggi l’area che si trova a metà tra la via Palmiro Togliatti, la via Casilina e il Parco Archeologico di Centocelle è in stato di totale abbandono e si è trasformata in una discarica a cielo aperto. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Una bomba ambientale si nasconde a ridosso del quartiere di Centocelle a Roma. A distanza di 11 anni dallo sgombero, l’area dell’ex Casilino 900, il campo nomadi abusivo più grande d’Europa, non solo è in stato di abbandono ma rischia rivelarsi un pericolo serio per la salute dei cittadini. Le operazioni di sgombero del campo che ospitava più di 600 persone, iniziarono a gennaio del 2010. Poche settimane dopo, a metà febbraio, furono l’allora sindaco di Roma Gianni Alemanno con il Prefetto dell’epoca, Giuseppe Pecoraro, a chiudere il lucchetto del campo, mettendo la parola fine a una realtà che sopravviveva da quasi 50 anni. Oggi l’area che si trova a metà tra la via Palmiro Togliatti, la via Casilina e il Parco Archeologico di Centocelle è in stato di totale abbandono e si è trasformata in una discarica a cielo aperto.

