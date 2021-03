Rocco Schiavone | arriva la quarta stagione

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In prima visione su RAI 2 questa sera, mercoledì 17 marzo, e mercoledì 24 marzo alle ore 21.25 torna, la serie prodotta da Cross Productions con Beta e RAI Fiction giunta alla. Ladi“Un romanaccio tra le montagne fredde della Val d’Aosta”, così il regista Simone Spada definisce il commissario, interpretato da Marco Giallini, che mercoledì 17 e 24 marzo torna in prima visione su RAI 2 alle ore 21.25. Due i nuovi episodi tratti dai romanzi di Antonio Manzini, “Rien ne va plus” e “Ah l’amore, l’amore”, che hanno dovuto attendere qualche mese più del previsto a causa del blocco della pandemia. Le difficoltose riprese in Val ...

Una cornice decisamente inusuale, per non parlare della camicia hawaiana piena di colori invece del consueto loden monocromatico, per. Un inizio di quarta stagione , composta solo da ...Tormentato, inquieto, politicamente scorretto : il vicequestoresta finalmente tornando. Nonostante le riprese rallentate a causa dalla pandemia, mercoledì 17 marzo arriva su Rai2 la quarta stagione della serie con Marco Giallini , trasposizione ...Tutto sulla prima puntata della quarta stagione di Rocco Schiavone, con il poliziotto romano fra i tropici e la sua città d’adozione, Aosta, fra un passato che ritorna e un presente sempre più pericol ...Mercoledì 17 marzo in onda la prime delle due puntate inedite della quarta stagione della fiction di Rai2. Il burbero e trasteverino vicequestore alle prese con due nuovi casi e novità sul fronte priv ...