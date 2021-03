Rocco Schiavone 4 le anticipazioni della puntata di mercoledì 17 marzo

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 17 marzo 2021)4 su Rai 2 la prima17, già in streaming su Rai Play La quarta stagione diè già cominciata. Da lunedì 15, infatti, la primaè disponibile su RaiPlay in anteprima rispetto al passaggio tv di17. Non importa come, l’importante è che il vicequestore interpretato da Marco Giallini sia tornato con nuove puntate inedite. Il burbero, trasteverino, trapiantato ad Aosta per ragioni disciplinari, prosegue nelle indagini con la sua verve, la sua ironia unica e inimitabile. Sono però soltanto due le puntate realizzate per questa nuova edizione. La trama...