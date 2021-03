Rocco Schiavone 4 | la trama della prossima puntata | la seconda e ultima Anticipazioni

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Cosa succederà nella(la) di4, la quarta stagioneserie tv con Marco Giallini in onda su Rai 2? La fiction, tratta dai racconti di Antonio Manzini, racconta le vicende del burbero romano, vicequestore di Aosta. Il secondo e ultimo episodio, in onda in prima visione il 24 marzo 2021 alle 21,20, si intitola Ah l’amore, l’amore. Il personaggio interpretato da Marco Giallini sarà ricoverato in ospedale, pronto a sottoporsi ad un’operazione. La sua permanenza in ospedale sarà turbata da un nuovo caso di omicidio. Infatti, il vicequestorescoprirà che un paziente, un celebre imprenditore, ha perso la vita per un errore ...