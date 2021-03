Rocco Schiavone 4: anticipazioni ultima puntata di mercoledì 24 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Rocco Schiavone 4 - Marco Giallini Rocco Schiavone torna su Rai 2 dopo un paio d’anni di assenza e lo fa con due nuove puntate, sempre tratte dai romanzi di Antonio Manzini. La realizzazione di questa quarta stagione è stata segnata dalle restrizioni imposte dalla pandemia, e per il regista Simone Spada è diventata una sfida non da poco: ha dovuto, infatti, girare d’estate le scene che erano state originariamente pianificate in inverno, conservando intatti costumi ed ambientazioni per non tradire il senso del racconto, basato sull’ostilità che il protagonista sente nei confronti della Val d’Aosta. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. Rocco Schiavone 4: anticipazioni seconda ed ultima ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 marzo 2021)4 - Marco Giallinitorna su Rai 2 dopo un paio d’anni di assenza e lo fa con due nuove puntate, sempre tratte dai romanzi di Antonio Manzini. La realizzazione di questa quarta stagione è stata segnata dalle restrizioni imposte dalla pandemia, e per il regista Simone Spada è diventata una sfida non da poco: ha dovuto, infatti, girare d’estate le scene che erano state originariamente pianificate in inverno, conservando intatti costumi ed ambientazioni per non tradire il senso del racconto, basato sull’ostilità che il protagonista sente nei confronti della Val d’Aosta. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio.4:seconda ed...

