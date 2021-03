Riot Games e il CEO indagato per presunte molestie: l'inchiesta interna non ha trovato prove (Di mercoledì 17 marzo 2021) Riot Games ha dichiarato che la sua indagine interna, avvenuta tramite l'utilizzo di un'agenzia di terze parti, non ha scovato alcuna prova a sostegno delle recenti accuse di molestie che sono state mosse nei confronti del CEO, Nicolo Laurent. Pertanto, non avrà luogo alcuna azione disciplinare. Per chi non se lo ricordasse, nel luglio 2020, Sharon O'Donnell, assistente esecutivo presso Riot, venne licenziata dalla compagnia, ma la donna sostenne di essere stata allontanata dopo aver rifiutato le ripetute molestie e avances sessuali del CEO. Riot Games, di contro, sostenne che il licenziamento è avvenuto per via di numerosi reclami provenienti dai suoi colleghi. Tali accuse si trasformarono in una denuncia vera e propria lo scorso ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha dichiarato che la sua indagine, avvenuta tramite l'utilizzo di un'agenzia di terze parti, non ha scovato alcuna prova a sostegno delle recenti accuse diche sono state mosse nei confronti del CEO, Nicolo Laurent. Pertanto, non avrà luogo alcuna azione disciplinare. Per chi non se lo ricordasse, nel luglio 2020, Sharon O'Donnell, assistente esecutivo presso, venne licenziata dalla compagnia, ma la donna sostenne di essere stata allontanata dopo aver rifiutato le ripetutee avances sessuali del CEO., di contro, sostenne che il licenziamento è avvenuto per via di numerosi reclaminienti dai suoi colleghi. Tali accuse si trasformarono in una denuncia vera e propria lo scorso ...

