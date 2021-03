Rinnovo contratto statali: le ultime news su aumenti e bonus (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il ministro Brunetta ha intenzione di fare molti cambiamenti nel mondo della Pubblica amministrazione. E muove i primi passi in diverse direzioni. E’ un momento di potenziale cambiamento per i lavoratori statali che in questo periodo di grande crisi dovuta alla pandemia sono comunque al centro della battaglia portata avanti dai sindacati con il Governo. E proprio in questi giorni sembrano esserci grandi novità per quanto riguarda i contratti dei lavoratori statali che potrebbero prevedere un aumento e anche alcuni bonus. Sono queste, essenzialmente, le misure che dovrebbero far parte del nuovo accordo tra il governo e i sindacati che verrà messo a breve su carta. Scopriamo dunque quali saranno i punti cardine di questo nuovo accordo e come i lavoratori statali potranno usufruirne. Rinnovo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il ministro Brunetta ha intenzione di fare molti cambiamenti nel mondo della Pubblica amministrazione. E muove i primi passi in diverse direzioni. E’ un momento di potenziale cambiamento per i lavoratoriche in questo periodo di grande crisi dovuta alla pandemia sono comunque al centro della battaglia portata avanti dai sindacati con il Governo. E proprio in questi giorni sembrano esserci grandi novità per quanto riguarda i contratti dei lavoratoriche potrebbero prevedere un aumento e anche alcuni. Sono queste, essenzialmente, le misure che dovrebbero far parte del nuovo accordo tra il governo e i sindacati che verrà messo a breve su carta. Scopriamo dunque quali saranno i punti cardine di questo nuovo accordo e come i lavoratoripotranno usufruirne....

