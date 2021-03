Rimosse cataste di legno e ingombranti a Paolo VI

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Doppio intervento degli operatori di Kyma Ambiente questa mattina aVI, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, per rimuoveredi legna accumulate probabilmente per la realizzazione di falò nel giorno della ricorrenza di San Giuseppe. Anche in questo caso, come già accaduto la scorsa settimana in Città Vecchia, si tratta di materiale – parti di arredi e pedane verniciate – la cui combustione provocherebbe l’emissione nell’ambiente di fumi dannosi per la salute. Le operazioni, col supporto di un ragno meccanico, si sono concentrate in due aree in particolare: la prima in viale 2 giugno, dove erano stati abbandonati anche divani e materassi; l’altro in zona Vaccarella, dove era già visibile la pila di materiale che sarebbe stato bruciato. Sono servite alcune ore per portare a termine i lavori: l’attività di ...

Corriere di Taranto

