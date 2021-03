Rilasciato il trailer in italiano del film Voyagers (Di mercoledì 17 marzo 2021) Online il trailer in italiano del film Voyagers con Lily-Rose Depp, Tye Sheridan e Colin Farrell: l’atteso thriller fantascientifico presto arriverà al cinema Prossimamente arriverà al cinema Voyager, l’atteso thriller fantascientifico scritto e diretto da Neil Burger con Tye Sheridan (Ready Player One, X-Men – Dark Phoenix), Lily-Rose Depp (figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis conosciuta dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Online ilindelcon Lily-Rose Depp, Tye Sheridan e Colin Farrell: l’atteso thriller fantascientifico presto arriverà al cinema Prossimamente arriverà al cinema Voyager, l’atteso thriller fantascientifico scritto e diretto da Neil Burger con Tye Sheridan (Ready Player One, X-Men – Dark Phoenix), Lily-Rose Depp (figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis conosciuta dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

MiraculousBox13 : ATTENZIONE SPOILER Mundo Gloob ha rilasciato il trailer dell'episodio che andrà in onda martedì 23 Marzo alle 19.30… - AlfaAntaresu : RT @MiraculousItaly: ???? #FuriousFu Spoilers! Disney Channel Germania ha appena rilasciato il trailer per il primo episodio della S4 che tr… - victoriies : RT @MiraculousItaly: ???? #FuriousFu Spoilers! Disney Channel Germania ha appena rilasciato il trailer per il primo episodio della S4 che tr… - MyPrincessShine : RT @MiraculousItaly: TFOU ha appena rilasciato il trailer per lo speciale #MiraculousShanghai???? Andrà in onda il 4 aprile alle 8:45! Di seg… - kiristineart : RT @MiraculousItaly: ???? #FuriousFu Spoilers! Disney Channel Germania ha appena rilasciato il trailer per il primo episodio della S4 che tr… -