Rihanna si è comprata una villa ' regale' da 13 milioni di dollari | sette bagni e cinque camere da letto

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Una regina come lei merita di vivere in un palazzo '', masa 'accontentarsi'. La popstar infatti ha appena acquistato una nuovaa Beverly Hills , che non è proprio Buckingham ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna comprata

Punto Informatico

La nuova villa dia Beverly Hills è principesca: guarda gli scatti Vicinato di tutto rispetto per Queenche ha di fronte nientemeno che Paul McCartney e vicino Miss Madonna e Mariah ...La nuova villa dia Beverly Hills è principesca: guarda gli scatti Vicinato di tutto rispetto per Queenche ha di fronte nientemeno che Paul McCartney e vicino Miss Madonna e Mariah ...Una regina come lei merita di vivere in un palazzo "regale", ma Rihanna sa "accontentarsi". La popstar infatti ha appena acquistato una nuova villa a Beverly Hills, che non è proprio Buckingham Palace ...Jack Dorsey, fondatore di Twitter, annuncia via social l’acquisizione tramite Square di Tidal, servizio di streaming musicale ...