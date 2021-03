Riforma Pensioni 2021 ultim’ora: diminuire l’aspettativa di vita in ambito previdenziale (Di mercoledì 17 marzo 2021) La scorsa settimana l’ISTAT ha comunicato i dati statistici relativi alla popolazione italiana nell’anno 2020. E tra questi dati ce n’è uno che è stato particolarmente impressionante. La diminuzione in un solo anno dell’aspettativa di vita di addirittura 1 anno e 6 mesi. Ma innanzitutto cos’è l’aspettativa di vita. E’ un dato numerico statistico che indica il numero di anni medio di speranza di vita che ha una persona. E’ correlato con la mortalità infantile e con la mortalità evitabile. In sostanza poiché negli anni si è drasticamente ridotta la mortalità infantile, grazie ad un corretto stile di vita e soprattutto con i miglioramenti continui che ci sono stati in ambito sanitario, questa “speranza di vita” negli anni si è sempre ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 17 marzo 2021) La scorsa settimana l’ISTAT ha comunicato i dati statistici relativi alla popolazione italiana nell’anno 2020. E tra questi dati ce n’è uno che è stato particolarmente impressionante. La diminuzione in un solo anno deldidi addirittura 1 anno e 6 mesi. Ma innanzitutto cos’èdi. E’ un dato numerico statistico che indica il numero di anni medio di speranza diche ha una persona. E’ correlato con la mortalità infantile e con la mortalità ebile. In sostanza poiché negli anni si è drasticamente ridotta la mortalità infantile, grazie ad un corretto stile die soprattutto con i miglioramenti continui che ci sono stati insanitario, questa “speranza di” negli anni si è sempre ...

