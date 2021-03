Richiamo alimentare per un famoso super food (Di mercoledì 17 marzo 2021) Allerta alimentare importante per un super cibo molto amato. Scopri qual è e come riconoscerlo. I super cibi sono tra gli alimenti più in voga negli ultimi anni. Si tratta di alimenti ricchi di proprietà benefiche che sono tali da farli rientrare tra gli alimenti più consigliati se si ha cura del proprio benessere. Purtroppo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Allertaimportante per uncibo molto amato. Scopri qual è e come riconoscerlo. Icibi sono tra gli alimenti più in voga negli ultimi anni. Si tratta di alimenti ricchi di proprietà benefiche che sono tali da farli rientrare tra gli alimenti più consigliati se si ha cura del proprio benessere. Purtroppo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ritirati dal commercio lotti di bacche di Goji: pesticida in eccesso L'allerta alimentare in questione porta la data di pubblicazione del 16 marzo 2021. Tuttavia ma sull'avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella dell'11 marzo 2021. Ritirate bacche di ...

Richiamo alimentare per un famoso super food CheDonna.it Il carbofuran rilevato in quel lotto può essere molto pericoloso Ritirati lotti di bacche di goji e frutta secca con un allerta pubblicato sul sito del Ministero della Salute: il carbofuran è un veleno pericoloso ...

Allerta alimentare: carne ritirata dalla vendita per rischio microbiologico Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dalla vendita di una preparazione di carne per presenza escherichia coli. Ecco tutti i dettagli ...

